Во время оглашения меры пресечения Грымчаку произошла ошибка - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Судья Деснянского районного суда Чернигова, объявила избрания меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу, об этом журналисту УНН сообщает адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.
“Мера пресечения избрали Юрию Михайловичу Грымчаку, а у нас Николаевич”, — сообщила Матяш.
Также, она опубликовала текст постановления пресечения Грымчаку, где указано не его отчество.
“Прокуратура ГПУ принесла на флешке готовое решение где неправильно указан адвокат, не я, а предыдущий. И в ходатайстве прокурора они просили избрать меру пресечения именно Юрию Михайловичу и судья удовлетворила в полном объеме меру пресечения Юрию Михайловичу”, — рассказала журналисту УНН Матяш.
Напомним, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. Но возникла ошибка с по папиным Грымчака.