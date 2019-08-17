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Розгляд справи Гримчака через помилку перенесли на 17 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня. Про це повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Стосовно виправлення помилки призначили до розгляду на завтра (17 серпня - ред) на 10.00”, — написала Матяш.

“Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме відносно Михайловича. Тому суд не може внести зміни в свою ухвалу, коли не виправлене клопотання... Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження”, — пояснила адвокат.

Вона додала, що на її думку “Гримчака швидше за все будуть перезатримувати”.

Нагадаємо, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу.

Як повідомляв УНН, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Українські Національні Новини

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