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Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа

Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа

Киев  •  УНН

 • 12418 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа. Об этом сообщила адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа - ред) на 10.00", - написала Матяш.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство ... Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования", - пояснила адвокат.

Она добавила, что по ее мнению "Грымчака скорее всего будут перезадерживать".

Напомним, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова, объявила об избрании меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу.

Как сообщал УНН, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

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