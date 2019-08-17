Затриманому разом із Гримчаком Овдієнку поки не обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Затриманому разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігорю Овдієнку, якого підозрюють у шахрайстві, не обрали запобіжний захід, через заяву адвоката під час засідання про відвід судді Деснянського районного суду Чернігова. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.
"Не обрали. Ще не розглянули мою заяву про відвід", - сказала Матяш, відповідаючи на питання, чи обрали вчора запобіжний захід Овдієнку.
Як раніше повідомлялося, 14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).
Нагадаємо, розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.
Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.