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Отравление шаурмой: Госспродспотребслужба проверит МАФы с фаст-фудом в Киеве

Отравление шаурмой: Госспродспотребслужба проверит МАФы с фаст-фудом в Киеве

Киев  •  УНН

 • 20280 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. После отравления шаурмой в столице 33 работника Главного управления Госспродпотребслужба в г. Киеве осуществляют проверки МАФов, в которых реализуется фаст-фуд. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления Госспродпотребслужбы в г. Киеве Виталий Караулов в ответ на запрос корреспондента УНН.

По информации ГУ Госспродпотребслужбы, пока созданы рабочие группы, которые осуществляют проверки у субъектов хозяйствования в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации пищевых продуктов быстрого приготовления (шаурмы, бургеров, хот-догов и т.п.) на территории столицы. В состав рабочих групп входят 33 работника.

Как отметили в учреждении, проведение сбора информации о субъектах хозяйствования и меры государственного контроля проводят со 2 сентября. Предполагается, что они будут продолжаться в зависимости от эпидемической ситуации.

Сколько всего таких МАФов в столице, в учреждении пока не знают.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в Киеве проверят субъекты хозяйствования, которые готовят и продают шаурму в малых архитектурных формах (МАФах), после недавнего отравления студентов этим блюдом.

Ранее, 2 сентября, в Киеве студенты отравились шаурмой на улице Борщаговская. 7 пострадавших попали в больницу.

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