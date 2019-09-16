Отравление шаурмой: Госспродспотребслужба проверит МАФы с фаст-фудом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. После отравления шаурмой в столице 33 работника Главного управления Госспродпотребслужба в г. Киеве осуществляют проверки МАФов, в которых реализуется фаст-фуд. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления Госспродпотребслужбы в г. Киеве Виталий Караулов в ответ на запрос корреспондента УНН.
По информации ГУ Госспродпотребслужбы, пока созданы рабочие группы, которые осуществляют проверки у субъектов хозяйствования в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации пищевых продуктов быстрого приготовления (шаурмы, бургеров, хот-догов и т.п.) на территории столицы. В состав рабочих групп входят 33 работника.
Как отметили в учреждении, проведение сбора информации о субъектах хозяйствования и меры государственного контроля проводят со 2 сентября. Предполагается, что они будут продолжаться в зависимости от эпидемической ситуации.
Сколько всего таких МАФов в столице, в учреждении пока не знают.
Напомним, ранее сообщал УНН, что в Киеве проверят субъекты хозяйствования, которые готовят и продают шаурму в малых архитектурных формах (МАФах), после недавнего отравления студентов этим блюдом.
Ранее, 2 сентября, в Киеве студенты отравились шаурмой на улице Борщаговская. 7 пострадавших попали в больницу.