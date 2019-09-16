Отруєння шаурмою: Держпродспоживслужба перевірить МАФи з фаст-фудами у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Після отруєння шаурмою в столиці 33 працівники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснюють перевірки МАФів, у яких реалізовується фаст-фуд. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Віталій Караулов у відповідь на запит кореспондента УНН.
За інформацією ГУ Держпродспоживслужби, наразі створені робочі групи, які здійснюють перевірки у суб’єктів господарювання у малих архітектурних формах з виготовлення та реалізації харчових продуктів швидкого приготування (шаурми, бургерів, хотдогів тощо) на території столиці. До складу робочих груп входять 33 працівники.
Як зазначили в установі, проведення збору інформації щодо суб’єктів господарювання та заходи державного контролю проводять з 2 вересня. Передбачається, що вони триватимуть залежно від епідемічної ситуації.
Скільки всього таких МАФів у столиці, в установі наразі не знають.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Києві перевірять суб’єкти господарювання, які готують та продають шаурму у малих архітектурних формах (МАФах), після нещодавнього отруєння студентів цією стравою.
Раніше, 2 вересня, у Києві студенти отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. 7 постраждалих потрапили у лікарню.