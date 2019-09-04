У Києві хочуть перевірити кіоски з шаурмою після отруєння студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві перевірять суб'єкти господарювання, які готують та продають шаурму у малих архітектурних формах (МАФах), після нещодавнього отруєння студентів цією стравою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.
Так, 2-3 вересня було проведено позаплановий захід – інспектування – суб'єкту господарювання, який проваджує господарську діяльність у МАФі на вулиці Борщагівська, 128 у столиці, де студенти купували шаурму, якою отруїлися.
Зокрема, у ході перевірки виявили, що МАФ не утримується в чистоті та у належному стані, а також порушуються умови зберігання харчових продуктів. Крім того, у кіоску не було гарячої та/або холодної питної води. Виявлено і відсутність захисту від будь-якого ризику забруднення, зокрема від шкідників та гризунів.
"За результатами проведеного позапланового заходу (інспектування) прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та /або обігу харчових продуктів суб'єктом господарювання, який проваджує господарську діяльність у ятці за вищевказаною адресою", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
"У зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язану із вживанням в їжу шаурми, з метою недопущення поширення інфекційних хвороб на території міста, створено робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, Національної поліції м. Києва, ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" по проведенню збору інформації щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в малих архітектурних формах з виготовлення та реалізації шаурми на території міста Києва", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 2 вересня студенти отруїлися шаурмою, купленою у кіоску на вулиці Борщагівській у Києві. Семеро потрапили у лікарню.