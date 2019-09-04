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В Киеве хотят проверить киоски с шаурмой после отравления студентов

В Киеве хотят проверить киоски с шаурмой после отравления студентов

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве проверят субъекты хозяйствования, которые готовят и продают шаурму в малых архитектурных формах (МАФах), после недавнего отравления студентов этим блюдом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Так, 2-3 сентября было проведено внеплановое мероприятие - инспектирование - субъекта хозяйствования, который ведет хозяйственную деятельность в МАФе на улице Борщаговская, 128 в столице, где студенты покупали шаурму, которой отравились.

В частности, в ходе проверки обнаружили, что МАФ не удерживается в чистоте и в надлежащем состоянии, а также нарушаются условия хранения пищевых продуктов. Кроме того, в киоске не было горячей и/или холодной питьевой воды. Выявлено и отсутствие защиты от любого риска загрязнения, в частности от вредителей и грызунов.

"По результатам проведенного внепланового мероприятия (инспектирования) принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов субъектом хозяйствования, который ведет хозяйственную деятельность в палатке по вышеуказанному адресу", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

"В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением в пищу шаурмы, с целью недопущения распространения инфекционных болезней на территории города, созданы рабочие группы в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, Национальной полиции м. Киева, ГУ "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" по проведению сбора информации о субъектах хозяйствования, которые осуществляют ведение хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Киева", - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 сентября студенты отравились шаурмой, купленной в киоске на улице Борщаговской в Киеве. Семеро попали в больницу.

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