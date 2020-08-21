Отравление Навального: Трамп заявил, что следит за ситуацией с оппозиционером

У Трампа спросили его мнению касательно ситуации с Навальным. “Он был госпитализирован, и они думают, что он был отравлен”, — говорилось в подводке к вопросу, на что президент США ответил: “...Мы следим за ситуацией”, — сказал Трамп, добавив, что его администрация отчитается перед ним по данному вопросу.

В частности, обеспокоенность касательно российского оппозиционера выявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

“Это вызывает серьезную обеспокоенность, — подчеркнул О’Брайен в ответ на просьбу ведущей изложить позицию Вашингтона по ситуации с Навальным. — В первую очередь я хотел бы пожелать Навальному скорейшего выздоровления. Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению”, — сказал помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности.

“Необходимо подождать, и мы увидим, как будет развиваться (эта ситуация), — сказал О’Брайен. — “Мы думаем и молимся о нем и о его семье”. Он еще раз выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Навального и отметил, что американские власти будут “пристально следить за ее развитием”. Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, также указал на то, что Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг российского оппозиционера.

В ночь с четверга на пятницу, 21 августа, из Германии в российский Омск вылетит самолет, который сможет доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине. Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель предложила заняться лечением Навального в Германии.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больницы не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

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