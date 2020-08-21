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Отруєння Навального: Трамп заявив, що слідкує за ситуацією з опозиціонером

Отруєння Навального: Трамп заявив, що слідкує за ситуацією з опозиціонером

Київ • УНН

 • 11285 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп та влада країни висловили стурбованість через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє УНН із посиланням на слова Трампа, які наводить преспул Білого дому, а також виступ помічника президента США з національної безпеки Роберта О'Брайена в ефірі телеканалу Fox News.

У Трампа спитали його думку, щодо ситуації з Навальним. "Він був госпіталізований, і вони думають, що він був отруєний", - йшлося у питанні, що президент США відповів: "... Ми слідкуємо за ситуацією", - сказав Трамп, і додав, що його адміністрація відзвітує перед ним.

Зокрема, стурбованість щодо російського опозиціонера виявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен.

"Це викликає серйозну стурбованність, - підкреслив О'Брайен у відповідь на прохання ведучої викласти позицію Вашингтона по ситуації з Навальним. - У першу чергу я хотів би побажати Навальному якнайшвидшого одужання. Наскільки я розумію, сьогодні вночі він може бути доставлений до Німеччини, де буде проходити лікування, і я сподіваюся, що це призведе до його повного відновлення", - сказав помічник американського лідера Дональда Трампа з нацбезпеки.

"Необхідно почекати, і ми побачимо, як буде розвиватися (ця ситуація), - сказав О'Брайен. - "Ми думаємо і молимося про нього і про його родину". Він ще раз висловив стурбованість ситуацією навколо Навального і зазначив, що американська влада буде "пильно стежити за її розвитком". Раніше Трамп, відповідаючи на питання журналістів, також вказав на те, що Сполучені Штати стежать за ситуацією навколо російського опозиціонера.

У ніч з четверга на п’ятницю, 21 серпня, з Німеччини в російський Омськ вилетить літак, який зможе доставити опозиціонера Олексія Навального на лікування в клініку Charite в Берліні. Перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала зайнятись лікуванням Навального в Німеччині.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явилося відео з криками Навального у літаку

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