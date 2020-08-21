Отруєння Навального: Трамп заявив, що слідкує за ситуацією з опозиціонером

У Трампа спитали його думку, щодо ситуації з Навальним. "Він був госпіталізований, і вони думають, що він був отруєний", - йшлося у питанні, що президент США відповів: "... Ми слідкуємо за ситуацією", - сказав Трамп, і додав, що його адміністрація відзвітує перед ним.

Зокрема, стурбованість щодо російського опозиціонера виявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен.

"Це викликає серйозну стурбованність, - підкреслив О'Брайен у відповідь на прохання ведучої викласти позицію Вашингтона по ситуації з Навальним. - У першу чергу я хотів би побажати Навальному якнайшвидшого одужання. Наскільки я розумію, сьогодні вночі він може бути доставлений до Німеччини, де буде проходити лікування, і я сподіваюся, що це призведе до його повного відновлення", - сказав помічник американського лідера Дональда Трампа з нацбезпеки.

"Необхідно почекати, і ми побачимо, як буде розвиватися (ця ситуація), - сказав О'Брайен. - "Ми думаємо і молимося про нього і про його родину". Він ще раз висловив стурбованість ситуацією навколо Навального і зазначив, що американська влада буде "пильно стежити за її розвитком". Раніше Трамп, відповідаючи на питання журналістів, також вказав на те, що Сполучені Штати стежать за ситуацією навколо російського опозиціонера.

У ніч з четверга на п’ятницю, 21 серпня, з Німеччини в російський Омськ вилетить літак, який зможе доставити опозиціонера Олексія Навального на лікування в клініку Charite в Берліні. Перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала зайнятись лікуванням Навального в Німеччині.