Отравление Навального: врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Федеральная врачебная палата (BÄK) отклонила предложение российских врачей о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу отравления оппозиционера Алексея Навального. Ассоциация “не является следственным органом”, поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства, говорится в ответе BÄK на обращение Леонида Рошаля, что цитируется специализированным изданием Deutsches Ärzteblatt в понедельник, 7 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.
Кроме того, согласно немецкому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования, подчеркнули в BÄK.
В то же время палата поддержала немецких врачей. “Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проведенного коллегами-медиками в Германии”, — говорится в заявлении Федеральной врачебной палаты.
BÄK “крайне обеспокоена” состоянием здоровья Навального и присоединяется к требованию правительства Германии к российским властям выяснить все обстоятельства, которые привели к этой опасной для жизни болезни.
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7 сентября берлинская клиника “Шарите” сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.
Спецлаборатория вооруженных сил Германии — Бундесвера, по просьбе “Шарите” провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы “Новичок”, их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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