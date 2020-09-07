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Отруєння Навального: Трамп підтримав зупинку будівництва "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримує можливе припинення будівництва газопроводу “Північний потік-2” через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це глава Білого дому сказав під час пресбрифінгу у Вашингтоні 7 вересня, передає УНН.

Отруєння Навального: Трамп підтримав зупинку будівництва "Північного потоку-2"

“Звичайно, я б підтримав цю міру. Я був першим, хто підняв цю тему. Ви й знати не знали про „Північний потік — 2“, поки я не підняв цю тему”, — заявив він.

Трамп зазначив, що виступав проти цього будівництва і до інциденту з Навальним.

На думку президента США, Німеччина платитиме РФ мільярди доларів. При цьому США, як країна-член НАТО, має захищати ФРН від Росії.

На початку вересня уряд ФРН повідомив, що німецькі військові токсикологи, ґрунтуючись на результатах аналізів Олексія Навального, прийшли до висновку, що він зазнав впливу отруйної речовини з групи “Новачок”. Глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що позиція Берліна по “Північному потоку-2” може залежати подальших кроків Росії щодо інциденту з Олексієм Навальним. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала його позицію.

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“Північний потік-2” — масштабний експортний проект, потужність споруджуваного газопроводу складе 55 млрд куб м газу в рік. Він прокладається по дну Балтійського моря. На сьогоднішній день будівництво проекту завершено майже на 94%. Введення в експлуатацію очікувалося наприкінці 2019 року, але прокладка труби була зупинена через введені США санкції. Вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Європейські партнери “Газпрому” — британо-голландська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецькі Uniper і Wintershall — сумарно фінансують проект на 50%, тобто на суму до 950 млн євро кожен.

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