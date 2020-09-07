Глава Міненерго РФ пообіцяв, що "Північний потік-2" добудують попри усі труднощі

“Цей проект буде реалізований. Так, є певні труднощі, але тим не менше він триває”, — сказав міністр.

“Ми не можемо на підставі одномоментного падіння попиту говорити про те, що такі інфраструктурні проекти не потрібні. Це довгостроковий проект на багато десятиліть”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи залишиться проект актуальним і особливо важливим для Росії в умовах падіння попиту на газ в Європі. За його словами, природним газ залишається одним з найголовніших джерел в енергобалансі, його частка буде зростати, “навіть незважаючи на перехід до поновлюваних джерел енергії” в Євросоюзі.

“Північний потік-2” — великий експортний проект, потужність споруджуваного газопроводу складе 55 млрд куб м газу в рік. Він прокладається по дну Балтійського моря. На сьогоднішній день будівництво проекту завершено майже на 94%. Введення в експлуатацію очікувалося наприкінці 2019 року, але прокладка труби була зупинена через введені США санкції. Вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Європейські партнери “Газпрому” — британо-голландська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie і німецькі Uniper і Wintershall — сумарно фінансують проект на 50%, тобто на суму до 950 млн євро кожен.

На початку вересня уряд ФРН повідомив, що німецькі військові токсикологи, ґрунтуючись на результатах аналізів Олексія Навального, прийшли до висновку, що він зазнав впливу отруйної речовини з групи “Новачок”. Глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що позиція Берліна по “Північному потоку-2” може залежати подальших кроків Росії щодо інциденту з Олексієм Навальним. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала його позицію.