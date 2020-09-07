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Глава Минэнерго РФ пообещал, что "Северный поток-2" достроят несмотря на все трудности

Киев • УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Проект “Северный поток-2” по-прежнему актуален для России, несмотря на временное падение спроса на газ в Европе, газопровод будет достроен. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса “Лидеры России”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Глава Минэнерго РФ пообещал, что "Северный поток-2" достроят несмотря на все трудности

“Этот проект будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее он продолжается”, — сказал министр.

“Мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия”, — сказал он, отвечая на вопрос, остается ли проект актуальным и особенно важным для России в условии падения спроса на газ в Европе. По его словам, природным газ остается одним из самых главных источников в энергобалансе, его доля будет расти, “даже несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии” в Евросоюзе.

“Северный поток-2” — крупный экспортный проект, мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Европейские партнеры “Газпрома” — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.

В начале сентября правительство ФРГ сообщило, что германские военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Алексея Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы “Новичок”. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по “Северному потоку-2” может зависеть дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его позицию.

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