Меркель не виключає санкцій щодо "Північного потоку-2" через отруєння Навального

“Канцлер розділяє зауваження міністра закордонних справ”, — сказав офіційний представник канцлера Штеффен Зайберт.

Його запитали про коментарі очільника МЗС країни Гайко Мааса, який закликає Росію допомогти прояснити справу Олексія Навального або змусити Німеччину відмовитися від підтримки газопроводу “Північний потік-2”.

Як повідомляв УНН, раніше глава МОЗ ФРН Єнс Шпан заявив, що Росія повинна зробити внесок у розслідування справи Олексія Навального, від цього будуть залежати дії Німеччини в контексті “Північного потоку-2”.



