Меркель не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Его спросили о комментарии главы МИД страны Хайко Мааса, который призывает Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".



