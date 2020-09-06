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Глава МЗС Німеччини вперше пов’язав “Північний потік-2” зі справою Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Глава МЗС ФРН Хайко Маас сподівається, що в Росії “не змусять Німеччину змінити свою позицію щодо” Північного потоку-2″. Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише DW, передає УНН.

Глава МЗС Німеччини вперше пов’язав “Північний потік-2” зі справою Навального

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо" Північного потоку - 2 ", - заявив він.

Зазначається, що міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас посилює тиск на Москву з тим, щоб спонукати її почати повноцінне розслідування ситуації з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям.

"Той, хто цього потребує, повинен віддавати собі звіт в наслідках. В проекті "Північний потік - 2" задіяні понад 100 компаній з 12 європейських країн, приблизно половина з них - з Німеччини", - зазначив Маас.

Разом з тим, на його думку, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми реалізації "Північного потоку-2" в даному випадку неправильно.

Як повідомляв УНН, у німецькому уряді заявили, що твердження президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є фальсифікацією, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди речовини з групи “Новачок”. 

До цієї заяви канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що не вважає, що потрібно пов'язувати "Північний потік-2", проект газопроводу, яким газ має постачатися з РФ до Німеччини, і отруєння Навального.

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