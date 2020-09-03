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ЗМІ: в Німеччині спростували заяви Лукашенка про фальсифікацію отруєння Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Твердження президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є фальсифікацією, не відповідає дійсності. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова представника німецького уряду, передає УНН.

ЗМІ: в Німеччині спростували заяви Лукашенка про фальсифікацію отруєння Навального

"Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою", - заявили агентству в уряді і відзначили, що до зроблених напередодні по темі Навального канцлером Ангелою Меркель, главою МЗС Хайко Маасом і міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заяв "нічого додати".

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння Олексія Навального "фальсифікацією".

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