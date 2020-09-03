ЗМІ: в Німеччині спростували заяви Лукашенка про фальсифікацію отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Твердження президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є фальсифікацією, не відповідає дійсності. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова представника німецького уряду, передає УНН.
"Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою", - заявили агентству в уряді і відзначили, що до зроблених напередодні по темі Навального канцлером Ангелою Меркель, главою МЗС Хайко Маасом і міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заяв "нічого додати".
Нагадаємо, раніше сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння Олексія Навального "фальсифікацією".