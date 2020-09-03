Лукашенко заявил о "перехвате разговора Варшавы и Берлина" о Навальном

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси – ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

По его мнению, группа специалистов якобы подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель и ее администрации факты, и, возможно, заявление, которое она сделала.

"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - сказал Лукашенко.

Он также пообещал передать предполагаемые добытые материалы российской стороне.

"Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее сегодня Лукашенко заявил, что на ситуацию в стране в большей степени влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, в том числе с Украины.



