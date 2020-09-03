Лукашенко заявив про "перехоплення розмови Варшави і Берліна" про Навального

“Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них — Заходу — нова фішка з’явилася. Знову ”Новачок“, знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам’ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому — Навальному — хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв’язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі — ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка (я вам дам почитати його, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було”, - заявив Лукашенко.

На його думку, група фахівців нібито підготувала для канцлера Німеччини Ангели Меркель і її адміністрації факти, і, можливо, заяву, яку вона зробила.

“Зробили вони це — цитата: ”Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі“. Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському чинять ці люди”, — сказав Лукашенко.

Він також пообіцяв передати ймовірні здобуті матеріали російській стороні.

“Повністю всі матеріали сьогодні-завтра будуть у ваших спецслужб для того, щоб вони розібралися, кому це треба”, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні Лукашенко заявив, що на ситуацію в країні більшою мірою впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни і управління протестними акціями з-за кордону, в тому числі з України.



