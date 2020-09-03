СМИ: в Германии опровергли заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя германского правительства, передаёт УНН.
"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - заявили агентству в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".
Напомним, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального "фальсификацией".