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СМИ: в Германии опровергли заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Киев • УНН

 • 14103 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя германского правительства, передаёт УНН.

СМИ: в Германии опровергли заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - заявили агентству в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".

Напомним, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального "фальсификацией".

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