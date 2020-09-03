СМИ: в Германии опровергли заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя германского правительства, передаёт УНН.