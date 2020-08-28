Меркель не вважає, що потрібно пов'язувати "Північний потік-2" і отруєння Навального

Незважаючи на можливе отруєння Навального, Меркель виступає за завершення газопроводу "Північний потік - 2", відзначає видання.

"Я не вважаю за доцільне пов'язувати цей економічно керований проект з питанням Навального", - сказала Меркель.

Вона хоче, щоб трубопровід був добудований. Вона також критикує загрози санкцій США, щоб перешкодити завершенню будівництва, пише видання.

Меркель заявила, що прагне до реакції ЄС на справу про ймовірне отруєння Олексія Навального. Вона зіслалася на реакцію на напад на Сергія Скрипаля у Великій Британії в 2018 році, відповідальність за який несе Росія, відзначає видання. Після цього кілька європейських держав вислали російських дипломатів. Однак у випадку з Навальним перше, що потрібно зробити, - це роз'яснити ситуацію, зазначила канцлер.

Раніше Меркель закликала РФ до прозорого розслідування отруєння Навального.