Меркель не считает, что нужно увязывать "Северный поток-2" и отравление Навального

Несмотря на возможное отравление Навального, Меркель выступает за завершение газопровода "Северный поток - 2", отмечает издание.

"Я не считаю целесообразным связывать этот экономически инициированный проект с вопросом Навального", - сказала Меркель.

Она хочет, чтобы трубопровод был достроен. Она также критикует угрозы санкций США, чтобы помешать завершению строительства, пишет издание.

Меркель заявила, что стремится к реакции ЕС на дело о предполагаемом отравлении Алексея Навального. Она сослалась на реакцию на нападение на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году, ответственность за который несет Россия, отмечает издание. После этого несколько европейских государств выслали российских дипломатов. Однако в случае с Навальным первое, что нужно сделать, - это разъяснить ситуацию, отметила канцлер.

Ранее Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию отравления Навального.