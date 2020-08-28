Меркель не считает, что нужно увязывать "Северный поток-2" и отравление Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ситуацию со строительством газопровода "Северный поток - 2" и предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального не следует увязывать вместе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на Handelsblatt.
Несмотря на возможное отравление Навального, Меркель выступает за завершение газопровода "Северный поток - 2", отмечает издание.
"Я не считаю целесообразным связывать этот экономически инициированный проект с вопросом Навального", - сказала Меркель.
Она хочет, чтобы трубопровод был достроен. Она также критикует угрозы санкций США, чтобы помешать завершению строительства, пишет издание.
Меркель заявила, что стремится к реакции ЕС на дело о предполагаемом отравлении Алексея Навального. Она сослалась на реакцию на нападение на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году, ответственность за который несет Россия, отмечает издание. После этого несколько европейских государств выслали российских дипломатов. Однако в случае с Навальным первое, что нужно сделать, - это разъяснить ситуацию, отметила канцлер.
Ранее Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию отравления Навального.