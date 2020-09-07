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Отравление Навального: глава Минздрава Германии связал расследование инцидента с завершением "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 14239 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Россия должна сделать вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте “Северного потока-2”. Об этом заявил изданию Bild глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, отмечает УНН.

Отравление Навального: глава Минздрава Германии связал расследование инцидента с завершением "Северного потока-2"

“Думаю, глава МИД (Хайко Маас) нашел правильные слова. От того, какие действия предпримет Россия в этой ситуации, будет зависеть, какие действия сможем принять мы в контексте “Северного потока-2”, — сказал Шпан. “Нет ни одного экономического вопроса, который был бы важнее интересов Европы и Германии во внешней политике и в политике безопасности”, — добавил он.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее напомнил, что в строительстве газопровода “участвуют более 100 компаний из 12 стран”. Тот, кто требует остановки проекта, “должен осознавать последствия”. Он также сказал, что ему не хотелось бы, чтобы Москва вынудила Берлин изменить свою позицию в отношении проекта. Ранее власти ФРГ неоднократно повторяли, что трубопровод должен быть достроен.

Ранее остановки “Северного потока-2” в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

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