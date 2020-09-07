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Отруєння Навального: глава МОЗ Німеччини пов'язав розслідування інциденту з завершенням "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія повинна зробити внесок у розслідування справи Олексія Навального, від цього будуть залежати дії Німеччини в контексті “Північного потоку-2”. Про це заявив виданню Bild глава МОЗ ФРН Йенс Шпан, зазначає УНН.

Отруєння Навального: глава МОЗ Німеччини пов'язав розслідування інциденту з завершенням "Північного потоку-2"

“Думаю, глава МЗС (Хайко Маас) знайшов правильні слова. Від того, які дії зробить Росія в цій ситуації, буде залежати, які дії зможемо прийняти ми в контексті “Північного потоку-2”, — сказав Шпан. “Немає жодного економічного питання, яке було б важливіше за інтереси Європи і Німеччини у зовнішній політиці і в політиці безпеки”, — додав він.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас раніше нагадав, що в будівництві газопроводу “беруть участь понад 100 компаній з 12 країн”. Той, хто вимагає зупинки проекту, “повинен усвідомлювати наслідки”. Він також сказав, що йому не хотілося б, щоб Москва змусила Берлін змінити свою позицію щодо проекту. Раніше влада ФРН неодноразово повторювала, що трубопровід повинен бути добудований.

Раніше зупинки “Північного потоку-2” в категоричній формі зажадали лідери партії "Союз-90"/"зелені". У ліберальній Вільній демократичній партії пропонували ввести тимчасовий мораторій на будівництво, поки не будуть з’ясовані всі питання. Того ж зажадав кандидат на пост голови Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Лідер парламентського комітету з питань економіки та енергетики Клаус Ернст не вважає за потрібне зупиняти проект.

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