Отруєння Навального: лікарі Німеччини відмовилися від спільної експертизи з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Федеральна лікарська палата (BÄK) відхилила пропозицію російських лікарів про створення спільної групи для проведення медекспертизи у справі отруєння опозиціонера Олексія Навального. Асоціація “не є слідчим органом”, тому не може брати участь в розслідуваннях, це прерогатива держави, зазначено у відповіді BÄK на звернення Леоніда Рошаля, який цитує спеціалізоване видання Deutsches Ärzteblatt в понеділок, 7 вересня, передає УНН із посиланням на DW.
Крім того, згідно німецькому законодавству, тільки родичі мають право ініціювати подальші обстеження, підкреслили в BÄK.
У той же час палата підтримала німецьких лікарів. “Медичні дані у справі Навального доступні. Не доводиться сумніватися в якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками в Німеччині”, — сказано в заяві Федеральної лікарської палати.
BÄK “вкрай стурбована” станом здоров’я Навального і приєднується до вимоги уряду Німеччини до російської влади з’ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.
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7 вересня берлінська клініка “Шаріте” повідомила, що стан здоров’я Навального покращився і його вивели штучної коми. Процедура штучної вентиляції легенів поступово припиняється. За словами медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. Однак довгострокові наслідки отруєння ще занадто рано оцінювати, підкреслили лікарі.
Спецлабораторія збройних сил Німеччини — Бундесверу на прохання “Шаріте” провела токсикологічний аналіз проб, узятих у росіянина. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи “Новачок”, їх висновки не підлягають сумніву, повідомив раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
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