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У Міноборони Німеччини готові до обговорення санкцій проти Росії щодо “Північного потіку — 2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Міноборони Німеччини готові до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі в області поки не добудованого газопроводу “Північний потік — 2”. Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, пише DW, передає УНН.

У Міноборони Німеччини готові до обговорення санкцій проти Росії щодо “Північного потіку — 2”

“Я завжди говорила, що” Північний потік-2 ″ - не самий мій улюблений проект. Для мене завжди було очевидно, що тут потрібно враховувати обґрунтовані інтереси в галузі безпеки країн Центральної Європи і України“, — заявила міністр оборони Німеччини.

Вона вважає, що подальші кроки Німеччини будуть залежати від дій Москви, бо доведене використання хімічної зброї ставить російське керівництво перед дуже серйозними питаннями.

“Світ чекає відповідей на них”, — підкреслила Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сподівається на те, що Росія не змусить ФРН змінити свою позицію щодо" Північного потоку — 2″. Проте він визнав, що відмова від завершення будівництва газопроводу завдасть шкоди інтересам ряду фірм з Німеччини та інших європейських країн.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас хотів би посилити тиск на Москву для того, щоб спонукати її почати повноцінне розслідування у ситуації з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

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