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Отруєння Навального: у МЗС Німеччини не виключають запровадження санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас хотів би посилити тиск на Москву для того, щоб спонукати її почати повноцінне розслідування у ситуації з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, передає DW, інформує УНН.

Отруєння Навального: у МЗС Німеччини не виключають запровадження санкцій проти Росії

Вказується, що Федеральний уряд Німеччини до цього часу уникав пов'язування справи Навального із будівництвом газопроводу, який повинен зв'язати Росію і ФРН.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив міністр.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям.

"Той, хто цього потребує, повинен віддавати собі звіт щодо наслідків. У (проект - ред.) "Північний потік - 2" задіяні понад 100 компаній з 12 європейських країн, приблизно половина з них - із Німеччини", - зазначив він.

Разом з тим, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми реалізації "Північного потоку - 2" - в даному випадку неправильно.

У той же час, глава МЗС Німеччини попередив, що якщо у найближчі кілька днів з російської сторони не буде ніяких дій, пов'язаних з розслідуванням, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якомога більш адресними", - підкреслив Маас.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна довіряє висновкам Німеччини щодо отруєння Навального – Кулеба.

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