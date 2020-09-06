Отравление Навального: в МИДе Германии не исключают введения санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас хотел бы усилить давление на Москву для того, чтобы побудить ее начать полноценное расследование по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, передает DW, информирует УНН.
Указывается, что Федеральное правительство Германии до сих пор избегало увязывание дела Навального со строительством газопровода, который должен связать Россию и ФРГ.
"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил министр.
При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям.
"Тот, кто в этом нуждается, должен отдавать себе отчет о последствиях. В (проекте - ред.) "Северный поток - 2" задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он.
Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока - 2" - в данном случае неправильно.
В то же время, глава МИДа Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.
"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Маас.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина доверяет выводам Германии об отравлении Навального - Кулеба.