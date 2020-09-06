Отравление Навального: в МИДе Германии не исключают введения санкций против России

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас хотел бы усилить давление на Москву для того, чтобы побудить ее начать полноценное расследование по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, передает DW, информирует УНН.