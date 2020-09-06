Україна довіряє висновкам Німеччини щодо отруєння Навального – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Україна набагато більше довіряє висновкам німецької лабораторії та їх уряду щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, ніж заявам Білорусі про фальсифікацію отруєння. Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"І у нас і у інших європейських країн набагато більше довіри до висновків німецької лабораторії і німецького уряду (щодо отруєння Навального – ред.), ніж до слів білоруського уряду (щодо фальсифікації отруєння – ред.). Тут можна поставити крапку. Ми бачимо, що у словесній риториці у Білорусі дуже багато меж перетнуто і вже відбувається міфотворчість, яку вже просто соромно коментувати. Доводиться, бо на офіційну заяву має лунати офіційна заява", - сказав Кулеба.
Як повідомляв УНН, у німецькому уряді заявили, що твердження президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є фальсифікацією, не відповідає дійсності.