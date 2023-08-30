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Получил "откат" на школьном укрытии: в Одесской области поймали главу сельсовета

Получил "откат" на школьном укрытии: в Одесской области поймали главу сельсовета

Киев • УНН

 • 551622 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Главе сельсовета в Одесской области сообщили о подозрении из-за "отката" на ремонте школьного укрытия, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Главе одного из сельских советов Березовского района Одесской области сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, глава сельсовета получил от подрядчика взятку в размере 10% от стоимости оплаченных и выполненных работ по капитальному ремонту сооружения гражданской защиты в школе.

Сумма "отката", как сообщается, составила 2000 долларов США.

"Подозреваемый заверил в дальнейшем сотрудничестве с территориальной громадой и заключении договоров по вопросам строительства и ремонта", - рассказали в прокуратуре.

Чиновника задержали во время получения второй части неправомерных средств. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Дополнение

Трое столичных чиновников предстанут перед судом за хищение 500 тыс. грн на ремонте укрытий в школах.

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