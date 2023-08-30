Розкрадання 500 тис. грн на ремонті укриттів у школах: троє столичних посадовців постануть перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника управління будівництва Голосіївської РДА, директора комунального підприємства та керівника підрядної організації за підозрою у розкраданні 500 тис. грн на ремонті укриттів у школах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Цитата
«... скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління будівництва Голосіївської РДА, директора комунального підприємства та керівника підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкції та оснащенні укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно із матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.
Зазначається, що по завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та директор комунального підприємства затвердили їх.
У прокуратурі повідомляють, що за висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.
«Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у справі щодо розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.