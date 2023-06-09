Розкрадання коштів на ремонтах укриттів в Києві: учаснику схеми повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у справі щодо розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Цитата
«... повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів, та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що, згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської РДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.
«По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості. Внаслідок таких дій столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень», - зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
«За результатами проведення експертиз буде також вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської РДА», - інформує прокуратура.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що правоохоронці розслідують факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.
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Нагадаємо
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі столиці люди не змогли потрапити до укриття в медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей, які опинилися на вулиці. Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.