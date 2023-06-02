Трагедія біля укриття: повідомлено про підозру трьом посадовцям та охоронцю медзакладу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Трьом посадовцям та охоронцю медзакладу повідомлено про підозру у справі щодо трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва чотирьом особам, затриманим у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття, повідомлено про підозру», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.
«Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів»,- зазначається в повідомленні.
Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.
Окрім того, поліція показала відео перевірки укриття. Було вилучено службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін.
Доповнення
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.
Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).
Згодом в рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, було затримано чотирьох осіб.