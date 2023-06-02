Трагедия возле укрытия: сообщено о подозрении трем должностным лицам и охраннику медучреждения

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«Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию, сообщено о подозрении», - говорится в сообщении.

Сообщается, что первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминируется ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», - отмечается в сообщении.

Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Кроме того, полиция показала видео проверки укрытия. Была изъята служебная документация, а также отыскали ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон.

Дополнение

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибло три человека, в том числе ребенок 2013 г.р.

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

По данному факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставления в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Впоследствии в рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, были задержаны четыре человека.