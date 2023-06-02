У Києві розслідують розкрадання коштів на ремонтах укриттів

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«Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими столичного главку поліції та оперативними працівниками УСР у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України розслідують факти неправомірних дій з боку службових осіб органів місцевого самоврядування, які у змові з підрядниками здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та укомплектування укриттів та споруд цивільного захисту у м. Києві (ст. 191, 366 КК України)», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що за даними КМДА, у 2022-2023 роки з міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 млрд гривень.

«У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття», - зазначається в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що зокрема, під час проведення огляду лише одного з об’єктів цивільного захисту у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн.

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Сьогодні, 2 червня у вказаному провадженні слідчі СУ ГУНП у Києві спільно з оперативними працівниками УСР у м. Києві ДСР НПУ продовжують огляди ряду укриттів та споруд цивільного захисту, розташованих на території міста Києва (фото додаються).

Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва.

«Правоохоронні органи столиці проводять системну роботу для документування фактів розтрати та заволодіння бюджетними коштами, які виділялися на ремонт укриттів та споруд цивільного захисту як посадовцями, так і суб’єктами господарювання», - інформує прокуратура.