В Киеве расследуют хищения средств на ремонтах укрытий

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«Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями столичного главка полиции и оперативными работниками УСР в городе Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины расследуют факты неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, которые в сговоре с подрядчиками осуществляют завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве (ст. 191, 366 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным КГГА, в 2022-2023 годы из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

«В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия», - отмечается в сообщении.

Прокуратура сообщает, что в частности, во время проведения осмотра только одного из объектов гражданской защиты в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

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Сегодня, 2 июня в указанном производстве следователи СУ ГУНП в Киеве совместно с оперативными работниками УСР в г. Киеве ДВР НПУ продолжают осмотры ряда укрытий и сооружений гражданской защиты, расположенных на территории города Киева.

Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

«Правоохранительные органы столицы проводят системную работу для документирования фактов растраты и завладения бюджетными средствами, которые выделялись на ремонт укрытий и сооружений гражданской защиты как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования», - информирует прокуратура.