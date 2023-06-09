Хищение средств на ремонтах укрытий в Киеве: участнику схемы сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Руководителю подрядной организации сообщено о подозрении по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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«... сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий, и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что, согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской РГА обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.
«По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об их объемах и стоимости. В результате таких действий столичному бюджету нанесен ущерб на более 500 тыс. гривен», - отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
«По результатам проведения экспертиз будет также решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской РГА», - информирует прокуратура.
Дополнение
Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.
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Напомним
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека, которые оказались на улице. После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.