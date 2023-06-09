Хищение средств на ремонтах укрытий в Киеве: участнику схемы сообщили о подозрении

Цитата

«... сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий, и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской РГА обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

«По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об их объемах и стоимости. В результате таких действий столичному бюджету нанесен ущерб на более 500 тыс. гривен», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

«По результатам проведения экспертиз будет также решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской РГА», - информирует прокуратура.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.

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Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека, которые оказались на улице. После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.