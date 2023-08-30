Хищение 500 тыс. грн на ремонте укрытий в школах: трое столичных чиновников предстанут перед судом

Цитата

«... направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника управления строительства Голосеевской РГА, директора коммунального предприятия и руководителя подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами на реконструкции и оснащении укрытий и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.

Отмечается, что по завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и директор коммунального предприятия утвердили их.

В прокуратуре сообщают, что по выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб на более 500 тыс. гривен.

«Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Дополнение

Руководителю подрядной организации сообщено о подозрении по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.