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Отримав "відкат" на шкільному укритті: на Одещині спіймали голову сільради

Отримав "відкат" на шкільному укритті: на Одещині спіймали голову сільради

Київ • УНН

 • 551624 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голові сільради в Одеській області повідомили про підозру через "відкат" на ремонті шкільного укриття, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Голові однієї з сільських рад Березівського району Одеської області повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, голова сільради одержав від підрядника хабар обсягом 10% від вартості оплачених та виконаних робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту у школі.

Сума "відкату", як повідомляється, становила 2000 доларів США.

"Підозрюваний запевнив у подальшій співпраці з територіальною громадою та укладенні договорів з питань будівництва та ремонту", - розповіли у прокуратурі.

Посадовця затримали під час одержання другої частини неправомірних коштів. Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Доповнення

Троє столичних посадовців постануть перед судом за розкрадання 500 тис. грн на ремонті укриттів у школах.

Українські Національні Новини

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