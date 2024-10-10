Отправка россией МиГов в беларусь: в ЦПД СНБО назвали возможные причины

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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
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Рада одобрила увеличение налогов

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  152358 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126524 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116602 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112268 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отправка россией МиГов в беларусь: в ЦПД СНБО назвали возможные причины

Отправка россией МиГов в беларусь: в ЦПД СНБО назвали возможные причины

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:59  •  4869 просмотра

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россия переместила два МиГа в беларусь. Это может быть попыткой сохранить самолеты от угрозы на российских аэродромах или подготовкой к провокациям, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отправка россией двух своих самолетов МиГ в беларусь может быть попыткой сохранить самолеты от угрозы на российских аэродромах, но не стоит отбрасывать версии с провокациями, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Перебазирование МиГ в беларусь также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Впрочем, не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского шахеда неподалеку мозыря, где расположен НПЗ, который случайно стал публичным, стало понятно, что рф может готовить провокацию против беларуси

- объяснил прибытие в беларусь двух российских МиГов руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

В беларусь прилетел второй российский МиГ-31К - "Гаюн"10 октября 2024, 10:53 • 4578 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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