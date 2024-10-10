Отправка россией МиГов в беларусь: в ЦПД СНБО назвали возможные причины
Киев • УНН
россия переместила два МиГа в беларусь. Это может быть попыткой сохранить самолеты от угрозы на российских аэродромах или подготовкой к провокациям, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Отправка россией двух своих самолетов МиГ в беларусь может быть попыткой сохранить самолеты от угрозы на российских аэродромах, но не стоит отбрасывать версии с провокациями, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Перебазирование МиГ в беларусь также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах. Впрочем, не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского шахеда неподалеку мозыря, где расположен НПЗ, который случайно стал публичным, стало понятно, что рф может готовить провокацию против беларуси
В беларусь прилетел второй российский МиГ-31К - "Гаюн"10 октября 2024, 10:53 • 4578 просмотров