Відправка росією МіГів до білорусі: у ЦПД РНБО назвали можливі причини
Київ • УНН
Росія перемістила два МіГи до білорусі. Це може бути спробою зберегти літаки від загрози на російських аеродромах або підготовкою до провокацій, вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО України.
Відправка росією двох своїх літаків МіГ до білорусі може бути спробою зберегти літаки від загрози на російських аеродромах, але не варто відкидати версії з провокаціями, вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
Перебазування МіГ до білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що рф може готувати провокацію проти білорусі
У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"10.10.24, 13:53 • 16128 переглядiв