У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"
Київ • УНН
На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
На аеродромі "мачулищі" в білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн" у четвер, пише УНН.
У білорусь прилетів другий МіГ-31К пкс рф. За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К пкс рф приземлився на аеродромі "мачулищі"
Учора до мачулищ вже прибув один МіГ-31К пкс рф.
До білорусі вперше за 1,5 року прибув винищувач МіГ-31К пкс рф - “Беларускі Гаюн”09.10.24, 18:25 • 17257 переглядiв
Додамо, літак МіГ-31К - носій аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".