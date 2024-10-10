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У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"

У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"

Київ • УНН

 • 16128 перегляди

На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

На аеродромі "мачулищі" в білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн" у четвер, пише УНН.

У білорусь прилетів другий МіГ-31К пкс рф. За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К пкс рф приземлився на аеродромі "мачулищі"

- повідомив "Беларускі Гаюн".

Учора до мачулищ вже прибув один МіГ-31К пкс рф.

До білорусі вперше за 1,5 року прибув винищувач МіГ-31К пкс рф - “Беларускі Гаюн”09.10.24, 18:25 • 17257 переглядiв

Додамо, літак МіГ-31К - носій аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
mih-31-mikoianaМіГ-31

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