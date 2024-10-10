На аэродроме "мачулищи" в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" в четверг, пишет УНН.

В беларусь прилетел второй МиГ-31К вкс рф. По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К вкс рф приземлился на аэродроме "Мачулищи" - сообщил «Беларускі Гаюн».

Вчера в мачулищи уже прибыл один МиГ-31К вкс рф.

В Беларусь впервые за 1,5 года прибыл истребитель МиГ-31К пкс рф - «Беларускі Гаюн»

Добавим, самолет МиГ-31К - носитель аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал".