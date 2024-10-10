В беларусь прилетел второй российский МиГ-31К - "Гаюн"
Киев • УНН
На аэродроме «мачулищи» в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф. Этот самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».
На аэродроме "мачулищи" в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" в четверг, пишет УНН.
В беларусь прилетел второй МиГ-31К вкс рф. По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К вкс рф приземлился на аэродроме "Мачулищи"
Вчера в мачулищи уже прибыл один МиГ-31К вкс рф.
В Беларусь впервые за 1,5 года прибыл истребитель МиГ-31К пкс рф - «Беларускі Гаюн»9 октября 2024, 15:25 • 13922 просмотра
Добавим, самолет МиГ-31К - носитель аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал".