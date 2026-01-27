Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности

Назначение руководителя Государственной авиационной службы Украины уже давно вышло за пределы обычной кадровой процедуры. Фактически речь идет о выборе модели управления стратегически важным регулятором: прозрачной и профессиональной или же закрытой, кулуарной и политически мотивированной. И именно сейчас правительство стоит перед выбором, который будет иметь прямые последствия для обороноспособности государства. Как стоит поступить правительству, чтобы уберечь одну из важнейших сфер, читайте в материале УНН.

Формально Кабинет министров может назначить главу Государственной авиационной службы Украины без открытого конкурса – военное положение это позволяет. Но ключевое слово здесь – может, а не обязан. Ведь действующее законодательство не запрещает объявление открытого конкурса даже в военное время. Более того, практика проведения открытого конкурса на должность неоднократно применялась правительством уже после 2022 года. То есть вопрос – не в правовых ограничениях, а исключительно в политической воле.

На фоне полномасштабной войны Государственная авиационная служба перестала быть "техническим" органом. Ведь она отвечает за сертификацию авиационной техники, допуск предприятий на рынок, безопасность полетов, а также за решения, непосредственно влияющие на выполнение оборонных заказов, логистику, гуманитарные и эвакуационные миссии. Ошибка или умышленное вредоносное решение в этой сфере – это не просто управленческий сбой, а риск для национальной безопасности.

Именно поэтому ситуация вокруг одного из кандидатов на главу органа Игоря Зелинского, которого вице-премьер Алексей Кулеба подал на рассмотрение Кабмина, вызывает большое количество вопросов.

Как ранее сообщал УНН, Зелинский в сфере авиации не новичок – он работал заместителем главы Государственной авиационной службы Украины и был уволен в 2025 году. Представители авиационной отрасли связывают период его работы с системным упадком транспортной авиации. За это время из украинского реестра фактически исчез флот Ил-76, который имеет критическое значение для военных и гуманитарных перевозок. Часть бортов была исключена из реестра, часть – заблокирована регуляторными решениями, а некоторые фактически перешли под контроль России.

Дополнительные вопросы относительно кандидатуры Зелинского возникают и на фоне одного из его наиболее резонансных решений авиационной сферы, принятых уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Речь идет об использовании документов российской подсанкционной компании ПАО "Ил". Несмотря на действующий санкционный режим, Зелинский выдавал сертификаты пересмотра летной годности самолетов на основании решений этого предприятия, фактически легализуя документы компании страны-агрессора через украинского государственного регулятора. И это при том, что в Украине на тот момент уже существовала сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее техническое сопровождение без привлечения российских структур.

По оценкам экспертов, такие решения не только противоречили санкционной политике Украины, но и создали прямые риски для национальной безопасности, ведь фактически открыли возможность продолжения взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Показательно, что эти риски уже стали предметом внимания правоохранительных органов. Так, Служба безопасности Украины проводит спецпроверку кандидата на должность главы Госавиаслужбы Игоря Зелинского, во время которой учтет возможный ущерб государству в случае его назначения. Об этом ранее сообщал УНН со ссылкой на ответ уполномоченных органов.

Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества. Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины - отметил юрист Дмитрий Касьяненко.

На этом фоне желание Кулебы назначить руководителя Государственной авиационной службы Украины без открытого конкурса выглядит по меньшей мере странно. Ведь полноценный открытый отбор автоматически означал бы публичные собеседования, вопросы относительно прошлых решений, анализ деятельности кандидатов и сравнение альтернатив. Именно этого, очевидно, пытаются избежать.

В комментарии УНН политолог Владимир Цыбулько прямо указал на системную проблему таких назначений. По его словам, отбор по принципу лояльности, а не профессионализма, неизбежно приводит к деградации государственных институтов. А в случае с авиационной отраслью эти последствия могут быть фатальными.

На самом деле, качество назначенных вне конкурсов функционеров очень низкое, и это приводит просто к катастрофическим последствиям - считает Цыбулько.

Напомним

Украина уже готовится к возобновлению конкурсов на ключевые должности. Соответствующие решения и законодательные изменения находятся в процессе принятия. Поэтому попытки назначить главу Государственной авиационной службы Украины "быстро и без шума" именно сейчас выглядят как попытка успеть до момента, когда конкурсный механизм станет неизбежным.

Главный вывод в этой истории очевиден: правительство должно объявить открытый конкурс на должность главы авиационного регулятора. Это не противоречит закону, не мешает военному управлению и, наоборот, является едва ли не единственным способом выбрать действительно компетентного руководителя. Прозрачный отбор минимизирует риски для обороноспособности, снимет вопросы относительно политических договоренностей и продемонстрирует, что государство даже во времена войны способно действовать открыто и ответственно. А особенно в сфере, где цена ошибки – безопасность страны.