Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности

$43.130.01
51.060.41
ukenru
11:34 • 784 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 8952 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 10420 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 13220 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 29187 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76888 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 45273 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48573 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40481 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66478 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
89%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36626 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11564 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 4696 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21681 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 7192 просмотра
публикации
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 244 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 792 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 8966 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 39117 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76895 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Элина Свитолина
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Село
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21780 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 21396 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 21949 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24761 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 43342 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Назначение главы Государственной авиационной службы Украины напрямую влияет на национальную безопасность, обороноспособность и безопасность критической авиационной инфраструктуры. Именно поэтому выбор между открытым конкурсом и кулуарным назначением является выбором между профессиональным управлением и политическими рисками в стратегически важной сфере. Проведение открытого конкурса — это единственный механизм минимизировать угрозы для государства и обеспечить доверие к решениям власти.

Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности

Назначение руководителя Государственной авиационной службы Украины уже давно вышло за пределы обычной кадровой процедуры. Фактически речь идет о выборе модели управления стратегически важным регулятором: прозрачной и профессиональной или же закрытой, кулуарной и политически мотивированной. И именно сейчас правительство стоит перед выбором, который будет иметь прямые последствия для обороноспособности государства. Как стоит поступить правительству, чтобы уберечь одну из важнейших сфер, читайте в материале УНН.

Формально Кабинет министров может назначить главу Государственной авиационной службы Украины без открытого конкурса – военное положение это позволяет. Но ключевое слово здесь – может, а не обязан. Ведь действующее законодательство не запрещает объявление открытого конкурса даже в военное время. Более того, практика проведения открытого конкурса на должность неоднократно применялась правительством уже после 2022 года. То есть вопрос – не в правовых ограничениях, а исключительно в политической воле.

На фоне полномасштабной войны Государственная авиационная служба перестала быть "техническим" органом. Ведь она отвечает за сертификацию авиационной техники, допуск предприятий на рынок, безопасность полетов, а также за решения, непосредственно влияющие на выполнение оборонных заказов, логистику, гуманитарные и эвакуационные миссии. Ошибка или умышленное вредоносное решение в этой сфере – это не просто управленческий сбой, а риск для национальной безопасности.

Именно поэтому ситуация вокруг одного из кандидатов на главу органа Игоря Зелинского, которого вице-премьер Алексей Кулеба подал на рассмотрение Кабмина, вызывает большое количество вопросов.

Как ранее сообщал УНН, Зелинский в сфере авиации не новичок – он работал заместителем главы Государственной авиационной службы Украины и был уволен в 2025 году. Представители авиационной отрасли связывают период его работы с системным упадком транспортной авиации. За это время из украинского реестра фактически исчез флот Ил-76, который имеет критическое значение для военных и гуманитарных перевозок. Часть бортов была исключена из реестра, часть – заблокирована регуляторными решениями, а некоторые фактически перешли под контроль России.

Дополнительные вопросы относительно кандидатуры Зелинского возникают и на фоне одного из его наиболее резонансных решений авиационной сферы, принятых уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Речь идет об использовании документов российской подсанкционной компании ПАО "Ил". Несмотря на действующий санкционный режим, Зелинский выдавал сертификаты пересмотра летной годности самолетов на основании решений этого предприятия, фактически легализуя документы компании страны-агрессора через украинского государственного регулятора. И это при том, что в Украине на тот момент уже существовала сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее техническое сопровождение без привлечения российских структур.

По оценкам экспертов, такие решения не только противоречили санкционной политике Украины, но и создали прямые риски для национальной безопасности, ведь фактически открыли возможность продолжения взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Показательно, что эти риски уже стали предметом внимания правоохранительных органов. Так, Служба безопасности Украины проводит спецпроверку кандидата на должность главы Госавиаслужбы Игоря Зелинского, во время которой учтет возможный ущерб государству в случае его назначения. Об этом ранее сообщал УНН со ссылкой на ответ уполномоченных органов.

Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества. Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины

- отметил юрист Дмитрий Касьяненко.

На этом фоне желание Кулебы назначить руководителя Государственной авиационной службы Украины без открытого конкурса выглядит по меньшей мере странно. Ведь полноценный открытый отбор автоматически означал бы публичные собеседования, вопросы относительно прошлых решений, анализ деятельности кандидатов и сравнение альтернатив. Именно этого, очевидно, пытаются избежать.

В комментарии УНН политолог Владимир Цыбулько прямо указал на системную проблему таких назначений. По его словам, отбор по принципу лояльности, а не профессионализма, неизбежно приводит к деградации государственных институтов. А в случае с авиационной отраслью эти последствия могут быть фатальными.

На самом деле, качество назначенных вне конкурсов функционеров очень низкое, и это приводит просто к катастрофическим последствиям

- считает Цыбулько.

Напомним

Украина уже готовится к возобновлению конкурсов на ключевые должности. Соответствующие решения и законодательные изменения находятся в процессе принятия. Поэтому попытки назначить главу Государственной авиационной службы Украины "быстро и без шума" именно сейчас выглядят как попытка успеть до момента, когда конкурсный механизм станет неизбежным.

Главный вывод в этой истории очевиден: правительство должно объявить открытый конкурс на должность главы авиационного регулятора. Это не противоречит закону, не мешает военному управлению и, наоборот, является едва ли не единственным способом выбрать действительно компетентного руководителя. Прозрачный отбор минимизирует риски для обороноспособности, снимет вопросы относительно политических договоренностей и продемонстрирует, что государство даже во времена войны способно действовать открыто и ответственно. А особенно в сфере, где цена ошибки – безопасность страны.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикапубликации
Санкции
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина