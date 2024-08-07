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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отключения света не прогнозируются, потребление стабильное - Укрэнерго

Отключения света не прогнозируются, потребление стабильное - Укрэнерго

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:15  •  8206 просмотра

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Уровень потребления электроэнергии в Украине стабилизировался. Из-за боевых действий и технических причин обесточены 495 населенных пунктов, но массовых отключений не ожидается.

Потребление электроэнергии стабилизировалось на одном уровне. Отключения не прогнозируются. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 495 населенных пунктов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 7 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления такой же, как вчера, 6 августа. Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Вчера, 6 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован около 15:00. Он был на 1,3% выше, чем максимальный уровень потребления предыдущих суток. 

Украинцев призвали, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Последствия атак рф на энергетику

По данным Укрэнерго, ночью, во время воздушной тревоги, действием защиты отключалась магистральная воздушная линия в южном регионе. Обесточивания потребителей не было. Линия возвращена в работу действием автоматики.  

В то же время в центральном регионе действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались потребители в отдельных районах Полтавской области. Через 40 минут энергопитание всех потребителей было восстановлено, сообщили в Укрэнерго.

По данным Минэнерго:

  • Черниговская область: в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остался 1391 абонент.
  • Николаевская область: из-за атаки БПЛА отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
  • Полтавская область: в результате атаки БПЛА обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители и больницы. Питание для всех потребителей восстановлено.

Обесточивание потребителей

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 495 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Черниговской и Днепропетровской областях.

Минэнерго указало, что в южном регионе за минувшие сутки дважды краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за технологических нарушений обесточивались бытовые и промышленные потребители. Также обесточивалась одна из подстанций и присоединенные к ней бытовые потребители. Питание восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

По данным Минэнерго, в Запорожской области во время ремонтных работ 49-летний армировщик получил смертельное поражение током, когда приблизился на опасное расстояние к электрическому оборудованию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
poltavskaya-oblastПолтавская область
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ukrenerhoУкрэнерго
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