Сегодня отключений электроэнергии не запланировано, но стоит экономно использовать электричество, особенно в пиковые часы - в частности с 17:00 до 22:00. В Донецкой, Харьковской и Херсонской области из-за боевых действий и обстрелов обесточивались подстанции, потребители и шахта. Об этом сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сегодня плановые отключения электроэнергии проводиться не будут», - говорится в сообщении.

Обстрелы

Донецкая область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители, а также шахта. На момент инцидента в шахте находилось 66 работников. Всех вывели на поверхность.

Харьковская область: в результате боевых действий обесточивались бытовые потребители.

Херсонская область: из-за обстрела подстанции обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено.

Обесточивание

Энергетики восстановили питание для 3 277 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются без электроснабжения 484 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.79 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта не происходит и не предвидится.