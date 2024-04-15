Отдельное внимание - боям за Часов Яр: Сырский доложил Зеленскому о направлениях, где наиболее горячо

Главком ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки доложил о самых горячих направлениях. Отдельное внимание - боям за Часов Яр. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Провел Ставку. Две темы ключевые сейчас - фронт и энергетика. Был доклад Главкома Сырского. По тем направлениям, где наиболее горячо. Отдельное внимание - боям за Часов Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого солдата и командира, все наши подразделения, которые защищают наши позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике