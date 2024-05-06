Отбор на Евро-2025: сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  102086 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  107736 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  220998 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209930 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206292 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173511 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113740 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129029 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126580 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119834 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Отбор на Евро-2025: сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификации

Отборочные матчи Евро-2025 юношеская сборная Украины U-19 проведет в Нидерландах 13, 16 и 19 ноября против Словении и Казахстана.

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Отбор на Евро-2025: сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификации

Решение до сих пор не принято: ЕС колеблется относительно присутствия на "инаугурации" путина

Европейский Союз колеблется относительно участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, но Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступает против участия ЕС в этом мероприятии.

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Решение до сих пор не принято: ЕС колеблется относительно присутствия на "инаугурации" путина

Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.

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Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

Оккупанты нанесли удар по двум селам на Харьковщине: что известно

Российские войска нанесли удар по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района около 17:00, жертв нет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

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Оккупанты нанесли удар по двум селам на Харьковщине: что известно

В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар на предприятии "Химрезерв"

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате пожара на промышленном предприятии в Кропивницком, который ликвидировали пожарные, причина пожара выясняется.

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В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар на предприятии "Химрезерв"

Украина уже получила от союзников ракеты к ПВО Patriot - министр обороны Испании

Украина уже получила ракеты ПВО Patriot от Испании и других западных союзников для защиты от российских атак.

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Украина уже получила от союзников ракеты к ПВО Patriot - министр обороны Испании

В рф пригрозили Великобритании ударами по их военным объектам: детали

россия угрожает нанести удар по британским военным объектам в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании о праве Украины использовать британское оружие для нападения на российскую территорию.

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В рф пригрозили Великобритании ударами по их военным объектам: детали

Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

Предварительные исследования загрязнения воздуха в Кропивницком после пожара на предприятии "Химрезерв" показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимых норм.

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Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны

Во время Украинского оборонно-промышленного форума в Брюсселе Украина обсудила создание совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями и финансирование изготовления приоритетного оружия для ВСУ на предприятиях украинского ОПК.

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Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны

Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.

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Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов