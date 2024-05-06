Отбор на Евро-2025: сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификации

Сборная Украины U-19 в ноябре в Нидерландах проведет матчи квалификационного турнира отбора на Евро-2025. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Известны сроки и место проведения квалификационного турнира отбора на Евро-2025 с участием юношеской сборной Украины U-19. Мини-турнир в нашей группе будет проходить в Нидерландах, а матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября. Напомним, в группе с украинцами также будут играть сборные Словении и Казахстана - говорится в сообщении.

Отмечается, что в элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья.

Напомним

Футбольная сборная Украины U19 со 100% результатом и без пропущенных голов вышла на юношеский Евро-2024 по футболу.