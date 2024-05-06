Відбір на Євро-2025: збірна України U-19 у листопаді у Нідерландах проведе матчі кваліфікації
Київ • УНН
Відбірні матчі Євро-2025 юнацька збірна України U-19 проведе в Нідерландах 13, 16 та 19 листопада проти Словенії та Казахстану.
Збірна України U-19 у листопаді у Нідерландах проведе матчі кваліфікаційного турніру відбору на Євро-2025. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Відомі терміни й місце проведення кваліфікаційного турніру відбору на Євро-2025 за участі юнацької збірної України U-19. Мінітурнір у нашій групі проходитиме в Нідерландах, а матчі відбудуться 13-го, 16-го та 19 листопада. Нагадаємо, у групі з українцями також гратимуть збірні Словенії та Казахстану
Зазначається, що до еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя.
Нагадаємо
Футбольна збірна України U19 зі 100% результатом та без пропущених голів вийшла на юнацький Євро-2024 з футболу.